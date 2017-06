L'Adidas lo ignora e il video fa oltre 2 milioni di visualizzazioni

La vita del giovane moldavo Eugen Merher tutto ad un tratto è cambiata. Lo studente di cinema, 26 anni, ha prodotto un video da proporre all'Adidas - come rivelato da lui stesso - per una nuova campagna pubblicitaria. I creativi del brand non hanno però fornito alcuna risposta al ragazzo. Risultato? Merher ha pubblicato il video sul suo profilo ufficiale di Youtube e in meno di un mese ha raggiunto più di 2 milioni di visualizzazioni.



Il tema del video - intitolato "Break Free" (Liberare) - è la storia di un anziano, ex corridore, che passa gli ultimi anni della sua vita in una casa di cura, dove gli è impossibile realizzare i sogni che gli rimangono. Dopo aver trovato il suo vecchio paio di scarpe Adidas, il protagonista decide di ricominciare a correre, ma gli infermieri della struttura contina a proibirglielo. Il resto degli anziani decide così di aiutarlo regalando un finale davvero commovente.