Italia, Gallinari spaventa Messina: "Europei? Non lo so..."

L'Italbasket rischia di affrontare l'Europeo previsto questa estate (gli azzurri sono inseriti nel gruppo B insieme a Israele, Ucraina, Lituania, Georgia e Germania) senza la sua stella più luminosa, Danilo Gallinari. Il Gallo, impegnato in una difficile rincorsa ai Playoff Nba con i suoi Denver Nuggets, si è confidato in un'intervista con il Corriere dello Sport e ha lasciato più di un dubbio sulla sua presenza a Tel Aviv il 31 agosto per il debutto contro i padroni di casa.

"Adesso per me non è il momento di decidere se potrò accettare la convocazione azzurra oppure no - ha dichiarato - Ci dovrò pensare più avanti, con calma, riflettendoci. Se il fisico me lo permetterà sarò presente - ha aggiunto Gallinari, che in stagione si è dovuto già fermare per un paio di infortuni che gli hanno fatto saltare 17 delle 77 partite giocate da Denver finora - Ma prima bisogna vedere come si concluderà la stagione, valutare un paio di cose e poi decidere. Certo è che sarebbe bello partecipare a un altro Europeo".

La delusione per la sconfitta contro la Croazia nel Pre-Olimpico è ancora viva, Gallinari vorrebbe la rivincita, ma deve fare diverse valutazioni, soprattutto riguardo al suo futuro: "In questo momento ho dei dubbi, non posso prendere una decisione, ma ne ho già parlato con Ettore Messina e mi ha detto che aspetterà con calma la mia decisione", ha detto il Gallo. Già, perchè dopo la sua migliore stagione in Nba (17,7 punti a partita col 43,9% dal campo, il 36,9% da tre e il 90,2% ai liberi, 5,1 rimbalzi e 2,1 assist) Danilo deve pianificare il suo futuro nella Lega: quest'estate per lui c'è la possibilità di diventare free agent e alzare il suo stipendio dai 16 milioni circa che prenderebbe a Denver ai 20-22 che potrebbero offrirgli Clippers e Celtics (molto interessate) così come Heats e Magic.

"Bisogna aspettare la fine della stagione - ha concluso il Gallo - ci si dovrà sedere e valutare tutto. Ho ancora un anno di contratto a Denver, però ho anche la possibilità di uscire. Ma ora non ci sto pensando, adesso voglio solo i Playoff coi Nuggets". E speriamo che poi voglia anche gli Europei con la Nazionale, le nostre possibilità di puntare in alto dipendono tantissimo dalla presenza di Danilo.