Italia, Gallinari scioglie le riserve: "Europeo? Ci sarò!"

La paura del grande rifiuto è passata, Danilo Gallinari vuole tenersi stretta la maglietta numero 8 della Nazionale e in un'intervista con la Gazzetta dello Sport annuncia: "Sono carico per l'Europeo". Nelle ultime settimane il Gallo, che ha chiuso la regular season con Denver senza riuscire a centrare i playoff Nba, aveva manifestato diversi dubbi circa la sua presenza in Israele, dubbi che ora sono stati completamente spazzati via.

A luglio, quando il gruppo del c.t. Ettore Messina comincerà a preparare l'appuntamento con la rassegna continentale itinerante che parte il 31 agosto, Gallinari ci sarà e proverà a guidare gli azzurri a quel successo che insegue un'intera generazione. "Le motivazioni sono tante, legate soprattutto al fatto di lavorare da tantissimi anni insieme e voler finalmente raccogliere qualcosa di importante - ha detto il Gallo - Quello che ti dà emotivamente la Nazionale non te lo dà nessun'altra cosa. Lo ripete sempre il presidente Petrucci, e io sono convinto che abbia ragione. Vincere in azzurro è qualcosa che nella mia vita vorrei provare. È la motivazione che mi spinge a dire sempre sì, a essere sempre presente".

Danilo arriverà all'Europeo dopo una stagione Nba molto positiva a livello personale (18,2 punti di media in 63 partite) ma anche dopo l'estate più importante della sua carriera: entro il 30 giugno infatti dovrà decidere se esercitare l'opzione per uscire dal contratto con Denver, dove gioca dal febbraio 2011. "Ho un'estate davanti per prendere una decisione, per ora voglio godermi le vacanze. Anche perché per tutta la stagione, ben conoscendo la mia situazione contrattuale, mi sono detto che ci avrei pensato in estate. E voglio anche rispettare i tempi della società".

"Gioco in questa squadra da tanti anni e mi piacerebbe continuare a coltivare il mio sogno: rimanere in questa franchigia e cercare di vincere. Penso che siamo migliorati, non solo a livello di bilancio vittorie-sconfitte e statistiche, ma anche di gruppo. E in squadra ci sono giocatori su cui poter costruire" ha detto ancora il Gallo. Qualunque cosa decida, per i tifosi azzurri la notizia più importante è già arrivata: Gallinari all'Europeo!