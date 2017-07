Italia, Datome su Gallinari: "Inutile piangersi addosso, pensiamo al campo"

Notte di follia in campo per Danilo Gallinari, che si frattura la mano e deve dire addio agli Europei. È costata cara al cestista azzurro la reazione con un pugno a Kok, domenica, durante l'amichevole con l'Olanda a Trento: espulsione e infortunio, che lo avevano già indotto a chiedere scusa ai compagni.



"Avanti a testa alta con responsabilità ambizione e coraggio. Uniti e compatti, c'è ancora tanto da fare ma è stato un buon raduno", ha scritto via social il capitano Gigi Datome subito dopo la partita. Ma poi ha aggiunto una risposta a chi, sempre via social, aveva attaccato Gallinari: "So che son tante parole, ma nel mentre, almeno sin qui, ci stiamo mettendo anche i fatti. E dobbiamo continuare a farlo. Non ho fatto questo post per accumulare commenti su quel che è successo. Ci sono tante altre pagine, forum, bar per quello. Il mio era un messaggio propositivo per il futuro. Piangersi addosso e/o colpevolizzare lasciano il tempo che trovano e soprattutto non ci aiutano sul campo, che è il nostro compito".



Su Instagram, però, Datome ha pubblicato proprio oggi la recensione di Fight Club: non sembra un post scelto a caso. Forse solo una battuta, forse solo autoironia ma il caso Gallinari ha lasciato il segno. Così il ct Messina: "Purtroppo ormai quello che è successo è il passato, è stato un errore molto grave perché il concetto di farsi giustizia da soli non è in nessun modo condivisibile"