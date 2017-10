Italia, Datome rifiuta la convocazione: "È una follia"

Gigi Datome, capitano e leader della Nazionale, non giocherà i match di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo di basket. L'ala azzurra, campione d'Europa in carica con il Fenerbahce, ha spiegato con un lungo post su Facebook la sua scelta, frutto di una protesta contro il calendario "folle" proposto dalla FIBA, con le nuove finestre per le Nazionali inserite nel mezzo della stagione (e non in estate, come sempre accaduto). Ecco il Gigione pensiero: