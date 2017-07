Italia, Blengini ha deciso: Zaytsev escluso dagli Europei

"Con l’obiettivo primario di tutelare la squadra e il lavoro svolto, nell’ augurarmi che, risolto il problema, in futuro l’atleta possa essere nuovamente a disposizione della Selezione Nazionale, pur non entrando in tematiche che non mi competono, per me è evidente ed inevitabile che per questa estate Ivan non possa rientrare a far parte del gruppo".



Con queste parole il ct dell'Italia Gianlorenzo Blengini ha messo la parola fine sul caso che ha tenuto banco nel mondo della pallavolo nelle ultime settimane: Zaytsev non parteciperà agli Europei. La dichiarazione dell'allenatore azzurro è l'ultimo capitolo della 'vicenda scarpe': lo schiacciatore pretende di indossare le Adidas (sponsor personale), la federazione gli aveva imposto le Mizuno (sponsor tecnico). Non si è trovato un accordo nonostante la stessa federazione, attraverso il presidente Bruno Cattaneo (intervenuto anche a Premium Sport), si fosse detta disponibile a discutere di cambiare modello di scarpa con lo sponsor pronto a fare anche delle calzature apposta per Zaytsev.



Due giorni fa il presidente del Coni Giovanni Malagò aveva anticipato la decisione della FIPAV di rititare la convocazione, decisione confermata oggi da Blengini.