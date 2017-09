Italia, Belinelli verso l'addio: “Potrebbero essere i miei ultimi Europei”

Dopo le non convocazioni di Bargnani e Gentile e l'infortunio "shock" di Gallinari, arriva un'altra brutta notizia a turbare il ritiro della Nazionale di Ettore Messina che si prepara ad affrontare Eurobasket 2017 (al via in Israele il 31 agosto): Marco Belinelli, 31 anni, potrebbe dire addio alla Nazionale dopo gli Europei. La guardia degli Atlanta Hawks lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Ci potrebbe essere un punto interrogativo, perché no? Ho sempre tenuto alla Nazionale, ma di carattere io penso sempre ad una cosa per volta. Vedremo cosa accadrà, ma è normale che ci sia in mente che questo possa essere il mio ultimo Europeo".

"Ora mi concentro su questo Europeo - continua il 'Beli' - Ci sono già stati tanti cambiamenti, basti pensare all’allenatore con Sacchetti che sostituirà Messina. Per me questo Europeo è molto importante, ho tanta voglia di fare bene. Poi affronterò una stagione NBA chiave, ci saranno tante valutazioni da fare e poi prenderò una decisione importante per me”. Al centro di tutto, ovviamente, il suo futuro nella NBA: “Ho un anno importante ad Atlanta al termine del quale sarò free agent, cercherò di disputare una buona stagione per strappare poi un contratto in NBA. Ma vedremo cosa accadrà, non ho pensato alla possibilità di tornare in Europa”.

"Dove può arrivare questa Italia? Dobbiamo partire pensando solo a una gara alla volta. Non possiamo credere di essere già in Turchia. Ora in testa c’è solo Israele. La prima (gli azzurri debuttano giovedì sera proprio contro Israele, ndr) è sempre la più tosta, e pure a casa loro. Le favorite? Ci sono tante assenze, la chimica farà la differenza. Francia e Serbia giocano molto bene, poi c’è la Spagna. A questi livelli sono tutte forti, non puoi sottovalutare nessuno”.

Infine la guardia emiliana ha commentato il gesto di Danilo Gallinari: “Mi ha colpito tanto perché dal Gallo non me l’aspettavo. Lui è sempre sotto controllo, invece questa volta mi ha lasciato a bocca aperta. Ma sono momenti difficili da spiegare. Messina ha speso le parole giuste, non si può far niente e si va avanti con chi c’è".