Italbasket, ecco i convocati di Messina per Euro 2017

Comincia ufficialmente oggi la strada dell'Italia verso Eurobasket 2017. La Federazione ha annunciato i 19 convocati (+ 5 riserve) per il ritiro di Folgaria, che per il sesto anno consecutivo sarà la sede del raduno degli azzurri. La Nazionale si ritroverà il 21 luglio a Milano e poi partirà per il training camp che si terrà dal 22 al 28 luglio.

La settimana di allenamenti si concluderà la Trentino Basket Cup, che sarà il primo test in vista della 39ª edizione degli Europei e permetterà al ct Ettore Messina di valutare le condizioni fisiche dei giocatori acciaccati (Daniel Hackett e Filippo Baldi Rossi su tutti) e poi fare le sue scelte sui 12 che andranno in Israele, dove il 31 agosto sfideranno i padroni di casa nella prima partita.

Come già annunciato, non ci saranno né Andrea Bargnani né Alessandro Gentile, mentre la novità è l’ingresso di Riccardo Fois da Gonzaga University come assistente allenatore nello staff di Ettore Messina.