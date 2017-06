Ippica, la scuderia Wave chiede aiuto per ritrovare Vampire Dany e Unicka

"Riportiamoli a casa". Si chiama così la pagina Facebook creata per ritrovare Unicka e Vampire Dany, i due cavalli trottatori rapiti il 6 Marzo 2017 dal loro centro di allenamento a Staffoli (Pisa). Unicka è una saura di 4 anni che ha conquistato 13 vittorie su 15 corse disputate mentre Vampire Dany è un maschio baio di tre anni, discendente di Varenne e ha primeggiato in 6 corse su 8.



Fanno entrambi parte della scuderia Wave che attraverso questa pagina chiede aiuto per poter riabbracciare i suoi due campioni.