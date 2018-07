Inter, ufficiale de Vrij: ha firmato fino al 2023

La sessione estiva di calciomercato è ufficialmente aperta e allora possono arrivare anche gli annunci di colpi pianificati da tempo: è il caso di Stefan de Vrij, che l'Inter ha ufficializzato oggi nonostante si conoscesse da mesi l'accordo con i nerazzurri poiché è andato in scadenza con la Lazio lo scorso 30 giugno. Il sito dell'Inter non regala ulteriori dettagli se non la durata dell'accordo, il difensore olandese ha firmato fino al 2023, ma una novità arriva dalla Lega Calcio: il contratto era stato depositato dalla socetà interista il 29 marzo.



Questo significa che le accuse rivolte da Igli Tare ad inizio maggio, quando Lazio e Inter erano in piena bagarre Champions League, erano infondate. Ecco cosa aveva detto ai nostri microfoni il ds biancoceleste: "Qualcuno ha giocato sporco. La notizia del deposito del nuovo contratto a pochi giorni dallo scontro diretto (si sarebbe giocato il 20 maggio, ndr) si poteva evitare, lo si poteva dire un mese fa o meglio alla fine del campionato. Non so se sia stata l’Inter o qualche giornale ma io mi sarei comportato in maniera diversa".

LA DATA SUL SITO DELLA LEGA CALCIO