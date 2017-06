Indian Wells, Federer trionfa: titolo numero 90 in carriera

Sua Maestà Roger Federer, sempre lui, ancora lui. La straordinaria impresa agli Australian Open aveva fatto battere il cuore a milioni di fan in tutto il mondo, ma lo svizzero non ha smesso di stupire: a Indian Wells, il 35enne ex numero 1 del mondo ha trionfato ancora conquistando il titolo numero 90 in carriera.



In finale Federer ha superato il connazionale Stan Wawrinka in due set: 6-4 7-5 il punteggio finale di una gara che ha dimostrato la straordinaria capacità di Re Roger di essere capace di cose incredibili anche e soprattutto nei punti decisivi. Nel primo set, dopo nove giochi senza palle break, lui ha avuto l'abilità di sfruttare l'unica concessa da Wawrinka. Nel secondo, perso il primo game sul proprio servizio, Federer non si è perso d'animo, ha pareggiato i conti dopo tre giochi e alla fine, al primo match-point, ha vinto ancora. Anche l'America si inchina.