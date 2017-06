Il messaggio di Tamberi a Bebe Vio: "Sei speciale, un esempio per tutti"

Gianmarco Tamberi ha dedicato un messaggio davvero toccante a Bebe Vio dopo che nei giorni scorsi una pagina Facebook, per fortuna poi rimossa, incitava alla violenza sessuale nei confronti della schermitrice paralimpica. Il saltatore ha usato bellissime parole sul proprio profilo Instagram per esprimere la propria vicinanza all'atleta azzurra: "Quel sorriso... Quelle parole.... Quelle emozioni vive nel tuo viso... Chi? Ma sopratutto come? Come si fa a non rimanere a bocca aperte davanti ad una principessa che ha deciso di fare della sua vita un esempio per tutti? Con che coraggio si può anche solo pensare ti umiliare una qualsiasi donna in quel modo? Ma tu Bebe sei speciale! Tu non piangerai per queste cose. No, perchè tu hai superato difficoltà che loro forse mai neanche vivranno nella vita! Non ti curar di loro Bebe e continua ad essere un esempio per tutti noi. Perchè tu, sei un esempio vivente... per me come SPORTIVA... Per la mia ragazza come DONNA... e per qualsiasi persona nella terra di come non bisogna mai arrendersi nella vita perchè la felicità è sempre dietro l'angolo ad aspettarci. Grazie Bebe, grazie dei tuoi sorrisi!"