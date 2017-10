Hockey, Milano-Renon: Supercoppa da sballo

Sabato alle 19 la Hockey Milano Rossoblù contenderà all'Agorà la Supercoppa Italiana ai Rittner Buam. Sarà un match tutto da vivere sebbene veda impegnate due formazioni di categorie diverse: Milano ha vinto la Coppa Italia nella scorsa stagione (oltre al campionato di Serie B), mentre il Renon è la squadra più continua del panorama nazionale con la conquista di tre scudetti nelle ultime quattro stagioni oltre alla prima edizione della Alps Hockey League.



Anche nella attuale stagione sportiva le due formazioni recitano un ruolo di primo piano. Milano ha iniziato molto bene la stagione dell’Italian Hockey League, il nuovo nome della serie cadetta, vincendo le prime cinque partite disputate in maniera abbastanza netta e dimostrandosi una vera macchina da gol con sette reti segnate di media ad uscita. Di contro il Renon, con una sola sconfitta in nove gare disputate, non vuole abdicare in Alps Hockey League e proprio mercoledì sera, grazie alla quarta vittoria casalinga, ha ripreso il comando del torneo transnazionale.



Il Renon ha già vinto due Supercoppe (2009 e 2010) ma ha perso consecutivamente le ultime tre edizioni e giocherà sabato la sua settima finale di questo trofeo. Milano, dal canto suo, desidera riportare in città un trofeo è stato vinto dagli allora Milano Vipers per 3 volte (2001, 2002 e 2006). Proprio l’edizione del 2006 fu vinta dal Milano proprio contro il Renon in finale al termine di una Final Four. Insomma una grande atmosfera per una sfida che si rinnova tra due importanti poli dell’hockey ghiaccio italiano.