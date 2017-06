Hockey, Milano festeggia con Premium: "Coppa Italia, che emozione"

La vittoria della Coppa Italia contro l'Hc Nuovo Fiemme 97 è solo il primo passo della rinascita di Milano Hockey Rossoblù, ne sono convinti Tommaso Migliore e Marcello Borghi, ospiti di Premium Sport il giorno dopo la finale. "Un successo così mancava dal 2012 quando, sempre in rimonta, conquistammo la promozione in serie A. Milano è un grande club, lo è sempre stato e sempre lo sarà. L'ambizione è competere ai massimi livelli". Il figlio di Ico Migliore, ex giocatore di hockey ed ex presidente della squadra, ringrazia i tifosi: "Ci hanno sempre dato un supporto enorme, è incredibile".

Marcello Borghi, invece, ha una definizione tutta sua della tifoseria rossoblù: "Sono bestiali! E' stato incredibile festeggiare con loro, dopo che si erano fatti una trasferta di 300 chilometri e poi ancora alle 5:30 di mattina davanti a una birra. Un'emozione unica anche per me che ero arrivato proprio nell'anno in cui avevamo vinto la A2". Ma ora è già tempo di archiviare il trofeo e guardare al futuro: "Pensiamo subito alla prossima partita di domenica contro l'ASC Auer Ora".