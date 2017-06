Golf, Tiger Woods arrestato per guida in stato di ebbrezza

Tiger woods mug shot pic.twitter.com/70IozyUfDr — Katy Conrad (@katywithawhy) 29 maggio 2017

Il campione di golf Tiger Woods, 41 anni, è stato arrestato in Florida per guida in stato di ebbrezza. Lo riferisce Usa Today, citando i registri online del carcere della contea di Palm Beach, da cui risulta che Woods sia entrato in carcere alle 7.18 di lunedì mattina dopo che era stato fermato a Jupiter (Florida).

Secondo quanto riportato dai media Usa, Tiger Woods sarebbe stato rilasciato su cauzione circa tre ore e mezza dopo il suo ingresso in carcere. Lontano dal green da inizio febbraio, dal ritiro al Dubai Desert Classic, lo scorso mese Woods si è sottoposto a un intervento alla schiena, il quarto dal 2014, che lo terrà ai box ancora a lungo, sebbene abbia dichiarato di voler tornare ad essere "un giocatore professionista".

La scorsa settimana, sul suo sito personale, l'ex numero 1 aveva fatto sapere di non avere alcuna intenzione di ritirarsi dall'attività agonistica: "Per quanto riguarda il ritorno alle competizioni, la prognosi a lungo termine è positiva. Il mio chirurgo e il mio fisioterapista dicono che l'operazione ha avuto successo. Non c'è fretta, ma voglio tornare a giocare a golf a livello professionale".