Golf, Molinari nella storia: vince gli Open Championship

Francesco Molinari nella storia. Il 35enne ha vinto l'Open Championship disputato sul green del Carnoustie Golf Links (par 71), in Scozia. Con questa vittoria è il primo italiano di sempre a conquistare un major, uno dei quattro tornei più importanti del golf mondiale. Molinari - al terzo successo stagionale - ha chiuso il torneo in 276 (70 72 65 69, -8) colpi, davanti a tutti.



"Dedico questo successo alla mia famiglia e al mio staff, a cui devo moltissimo. È stata una grande lotta ma per fortuna ce l'ho fatta. Congratulazioni ai miei avversari che sono stati assolutamente esemplari. Grazie anche ai volontari che hanno contribuito a rendere questo torneo davvero unico", le parole dopo il trionfo.

Francesco #Molinari stratosferico! Vince l’Open Championship!! A lui e al golf italiano, in grandissima crescita, i complimenti per questo primato storico in un torneo dello Slam!!! 🇮🇹 pic.twitter.com/yr83ibBhrU — Giovanni Malagò (@giomalago) 22 luglio 2018