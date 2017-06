Golf, gli Usa tornano a vincere la Ryder Cup dopo 8 anni

Gli Stati Uniti hanno battuto l'Europa per 17-11 e vinto per la prima volta dal 2008 la Ryder Cup, il torneo biennale tra le selezioni europea e statunitense svoltosi all'Hazeltine national golf club di Chaska in Minnesota.



Nella 41.ma edizione della Ryder Cup, la selezione guidata da Davis Love III è così tornata al successo dopo tre sconfitte consecutive. Evidente per tutto il torneo la superiorità Usa, anche nei 12 singoli di ieri: un parziale di 7,5-4,5. Spettacolari in particolare sono stati il match tra Patrick Reed e Rory McIlroy (1 up) e quello tra Phil Mickelsoni e Sergio Garcia (pari).



Nella giornata finale di ieri, gli Stati Uniti erano partiti con un vantaggio di 3 punti (9,5-6,5; solo 5 dalla conquista del trofeo, mentre ai defender europei ne sarebbero serviti 7,5).