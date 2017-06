Gli Azzurri a Padova senza Parisse: la fascia tocca a Favaro

Per capire se quello di sabato scorso non è stato un fuoco di paglia, ma qualcosa di serio, tremendamente serio, bisognerà attendere la sfida di sabato. A Padova gli Azzurri, dopo l'impresa titanica con gli Springboks, sfideranno per il bis la nazionale di Tonga. Conor O'Shea può contare su tutti i reduci di Firenze, eccetto uno. Forse l'uomo in più. Perchè il capitano Sergio Parisse non sarà nella lista dei convocati.



Una scelta ovviamente forzata. Per fare un po' di chiarezza è necessario riavvolgere il nastro, e tornare al 5 novembre. Campionato francese, Bordeaux. Si gioca la sfida di Top 14 tra i padroni di casa e lo Stade Francais, la squadra del capitano azzurro. C'è un contatto piede-viso tra il numero 8 dell'Italrugby e un'avversario; sembra involontario, o comunque nulla che faccia pensare a dei provvedimenti disciplinari. Ieri la doccia fredda. Tre settimane di stop, in campo nazionale e internazionale, inflitte dalla commissione del campionato transalpino.



O'Shea, che aveva già annunciato il XV per Tonga, è corso ai ripari. Al posto di Parisse Andries Van Schalkwyk, trentuno anni, nato (guarda caso) in Sudafrica, autore della prima meta azzurra nell'ultimo match. Altre novità: il ritorno di Campagnaro e la fascia a Favaro. A proposito della terza linea il ct ha aggiunto alcune parole. "Se c'è un giocatore che incarna lo spirito di questa Nazionale, di questo gruppo, è senza ombra di dubbio Simone Favaro. E so che sabato sul campo tutti i compagni lo sosterranno al 100%".



Quindi appuntamento a sabato. Per convincere i tifosi ma, prima di tutto, la Nazionale stessa. A Padova senza Parisse ma, dopo il Sudafrica, con qualche certezza in più.