Gli appuntamenti del 2018:Olimpiadi Invernali, Mondiali e...

Le Olimpiadi invernali a Pyeongchang in Corea e i campionati del mondo di calcio in Russia (in esclusiva su Mediaset) sono i principali eventi sportivi in programma nel 2018. Con una cornice d'eccezione costituita dai Mondiali di Pallavolo maschile nella doppia sede di Italia e Bulgaria, e femminile in Giappone. A questi eventi si aggiungono gli Europei di nuoto a Glasgow e di atletica leggera a Berlino. Oltre ai tradizionali grandi tornei di tennis, le corse ciclistiche, le gare di coppa del mondo di sci e di scherma, i gran premi di Formula 1 e Motogp, il Sei Nazioni di rugby.



