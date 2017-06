Giuseppe Gibilisco, dall'asta al... bob: "Ho accettato subito"

Ci sarà anche un invitato d'eccezione nel prossimo raduno delle squadre di Coppa del mondo e Coppa Europa che si ritroveranno sul pistino di spinta a Cesana Pariol: si tratta Giuseppe Gibilisco, campione del mondo di salto con l'asta a Parigi nel 2003 e bronzo olimpico ad Atene 2004, detentore del primato italiano all'aperto con 5,90 metri e di quello indoor con 5,82 metri.

Il 37enne siciliano di Siracusa, ritiratosi dall'attivita' nel 2014, si unirà infatti ai convocati Francesco Costa, Simone Fontana, Costantino Ughi, Mattia Variola, Rocco Caruso, Giovanni Mulassano, Federico Comel, Lorenzo Bilotti, Alessandro Fierro e Patrick Baumgartner, per una serie di test che inizieranno mercoledi' 19 e si concluderanno domenica 23 ottobre. La notizia è stata resa nota dalla Federazione italiana sport invernali, che l'ha pubblicata sul proprio sito online.

"Ho accettato con entusiasmo l'invito del dt Omar Sacco e del preparatore Samuele Romanini - spiega Gibilisco -. Sono un grande appassionato di sport invernali e quando mi è stata proposta questa nuova sfida non ho esitato a dare la mia disponibilità. Ho l'agonismo nel sangue, amo mettermi in gioco e questa è una grande opportunità. Non sono mai salito in vita mia su un bob, faremo delle prove e alla fine trarremo delle conclusioni, con grande serenità e altrettanto impegno. Se la squadra dovesse avvertire il bisogno del mio aiuto nel ruolo di frenatore, non avrò problemi a mettermi a disposizione del gruppo. Ho sentito nelle parole dei tecnici grande motivazione e voglia di crescere, componenti fondamentali per costruire un team competitivo in vista delle Olimpiadi coreane del 2018". "Il bob è una disciplina estrema - continua Gibilisco -, che richiede un po' di sana pazzia, proprio come l'atletica. Ci sono elementi comuni con il salto con l'asta, come ad esempio la spinta delle gambe e le braccia che sono bloccate per l'intera rincorsa, fino all'atto conclusivo dello stacco oppure dell'inserimento nel bob. Non vedo l'ora di cimentarmi in questa nuova avventura".