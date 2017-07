Giro rosa, Cretti operata: "Condizioni critiche ma stabili"

Claudia Cretti, la ventunenne protagonista di una brutta caduta durante la settima tappa del Giro rosa da Isernia a Baronissi (Salerno), è stata operata d'urgenza all'ospedale Rummo di Benevento per un grave trauma cranico: primo intervento ieri pomeriggio, il secondo nella notte tra giovedì e venerdì. La ciclista della Valcar-Pbm è in coma farmacologico e sta lottando nel reparto di neurorianimazione della struttura campana.



Questo il bollettino diffuso dall'ospedale: "Nell'incidente ha subito un trauma cranico grave le cui lesioni e contusioni multiple si sono manifestate rapidamente. L'atleta è stata sottoposta ad un intervento neurochirurgico di estesa decompressione e di evacuazione di un ematoma cerebrale. Resta attualmente ricoverata nel reparto di Neuro-rianimazione dell'ospedale campano. È inoltre sottoposta a trattamenti specifici per la prevenzione del danno secondario neurologico come il coma farmacologico e la ipotermia indotta. Le sue condizioni sono critiche e preoccupanti, però stabili. Non si segnalano ulteriori lesioni se non la frattura della clavicola destra. La prognosi resta riservata ed il prossimo bollettino medico è atteso tra 24 ore".



Secondo le ricostruzioni, la ragazza eracaduta in discesa, a una velocità sostenuta, battendo la testa contro il guard rail.