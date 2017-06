Giro: Polanc vince sull'Etna, Jungels nuova maglia rosa

Jan Polanc (UAE Emirates) ha vinto per distacco la 4/a tappa del 100/o Giro d'Italia di ciclismo (in onda sui canali Premium su Eurosport), da Cefalù (Palermo) all'Etna, lunga 181 chilometri. Lo sloveno ha trionfato dopo una fuga di 179 chilometri, partita con altri tre corridori, e ha resistito a tutti gli attacchi conquistando la sua seconda vittoria al Giro. Nibali e Quintana non si scoprono e arrivano col gruppo, il lussemburghese Bob Jungels (Quick-step Floors) è la nuova maglia rosa.

"Ringrazio tutti: la squadra, la famiglia, quelli a casa e chi mi supporta. Questa vittoria ci voleva, dopo quella sull'Abetone, al Giro d'Italia 2015. Sono veramente felicissimo per avere vinto sulla prima salita. Non avrei mai immaginato di arrivare al traguardo, perché il vantaggio era ridotto. Nel finale ero senza energia, cercavo di prendere forza". Queste le prime parole di Jan Polanc, stremato, dopo aver regalato alla UAE Emirates la prima vittoria nel Giro d'Italia.

Ordina d'arrivo

1. Jan POLANC (Slo, Uae Team Emirates) 181 km in 4h55'58", media 36.693;

2. Zakarin (Rus) a 19";

3. Thomas (Gb) a 29";

4. Pinot (Fra);

5. Cataldo;

6. Dumoulin (Ola);

7. Jungels (Lus);

8. Yates (Gb);

9. Mollema (Ola);

10. Nibali (Ita/Bahrain) s.t.

Classifica

1. JUNGELS (Lus, Quick-Step) 19h41'56";

2. Thomas (Gb) a 6";

3. Yates (Gb) a 10";

4. Nibali;

5. Pozzovivo;

6. Quintana (Col);

7. Dumoulin (Ola);

8. Mollema (Ola);

9. Landa (Spa);

10. Pinot (Fra)