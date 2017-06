Giro d'Italia, tifoso fa selfie e colpisce Sbaragli

Periodo nero per gli incidenti nel ciclismo: dopo l'auto che ha tamponato Froome, al Giro d'Italia un altro episodio che mina la sicurezza dei ciclisti. Durante la quinta tappa, un tifoso si è sporto un po' troppo dalle transenne che delimitano il tracciato per farsi un selfie e ha colpito Kristian Sbaragli (Dimension Data) che stava arrivando velocemente. Per il ciclista italiano, che ha raccontato su Twitter l'accaduto, solo una lieve ferita e un monito: "Sono stato colpito da uno spettatore che si stava facendo un selfie - il post del 27enne - . Roba da pazzi, non so come abbia fatto a non schiantarmi. Per favore rispettateci, non è un videogioco".

Today I got hit by a spectator that was making a selfie .. it's crazy I don't know how I didn't crash . Please respect us is not a videogame pic.twitter.com/IQM8k5rO7B — Kristian Sbaragli (@Kri_s90) 10 maggio 2017