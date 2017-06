Giro d'Italia, sesta tappa a Dillier in volata. Jungels resta maglia rosa

Silvan Dillier (Bmc) ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia, da Reggio Calabria alle Terme Luigiane (Cosenza), lunga 217 chilometri. Lo svizzero ha battuto, in una volata ristretta a soli tre uomini in fuga, il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), che si è piazzato al secondo posto, e l'ex maglia rosa, l'austriaco Lukas Postlberger, sul gradino più basso del podio.



Il corridore della Bora Hansgrohe si era aggiudicato la prima tappa di questo Giro, con arrivo a Olbia. Primo degli italiani Simone Andreetta, della Bardiani-Csf, a lunga compagno di fuga dei corridori che l'hanno preceduto sul traguardo.



ORDINE D' ARRIVO 1. Silvan DILLIER (Svi, Bmc) km 217 in 4.58'01'', media 43,689 km/h; 2. Stuyven (Bel); 3. Postlberger (Aut) a 12''; 4. Andreetta a 26''; 5. Woods (Can) a 39''; 6. A. Yates (Gb); 7. Kelderman (Ola); 8. Jungels (Lus); 9. Mollema (Ola); 10. Thomas (Gb); 11. Quintana (Col); 12. Nibali; 13. Dumoulin (Ola); 14. Kruijswijk (Ola); 15. Amador (C.Rica); 16. Formolo; 17. Pinot (Fra); 18. Konrad (Aut); 19. Pozzovivo; 20. Teuns (Bel).

CLASSIFICA GENERALE 1. Bob JUNGELS (Lus); 2. Thomas (Gb) a 6''; 3. A. Yates (Gb) a 10''; 4. Nibali; 5. Pozzovivo; 6. Quintana (Col); 7. Dumoulin (Ola); 8. Mollema (Ola); 9. Van Garderen (Usa); 10. Amador (C.Rica); 11. Pinot (Fra); 12. Landa (Spa); 13. Formolo; 14. Zakarin (Rus) a 14''; 15. Kruijswijk (Ola) a 23''.