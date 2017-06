Giro d'Italia, Quintana vince ed è maglia rosa. Thomas cade: "È ridicolo"

Il grande favorito era lui e alla prima vera possibilità l'ha dimostrato. Nairo Quintana vince la nona tappa del Giro d'Italia da Montenero di Bisaccia (Campobasso) al Blockhaus e conquista la maglia rosa: sull'arrivo in salita il colombiano della Movistar ha staccato tutti, come era nelle previsioni, strappando la leadership al lussemburghese Bob Jungels. Vincenzo Nibali è rimasto staccato a 4,7 chilometri dal traguardo, dopo i ripetuti attacchi del sudamericano, ha chiuso quinto e ora in classifica ha un ritardo di 1'10".



Alle spalle di Quintana si è piazzato il francese Thibaut Pinot, in ritardo di 23"; terzo l'olandese Tom Dumoulin, con lo stesso tempo. Quarto l'altro olandese Bauke Mollema, a 40", quinto (come detto) Vincenzo Nibali, a quasi un minuto e sesto Domenico Pozzovivo, a 1'17". L'ormai ex maglia Bob Jungels si è piazzato intorno alla 15/a posizione, con un distacco di 3'28".



Male (non per colpa sua) Geraint Thomas, uno dei favoriti per il podio, arrivato a oltre 5' da Quintana perché coinvolto in una caduta causata da una moto ai bordi della strada, sulla quale sono andati a sbattere i corridori. "È ridicolo - si è infuriato il corridore del Team Sky - assolutamente sbagliato, sono cose che non dovrebbero accadere in una corsa del genere. Sono veramente deluso".