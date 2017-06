Giro d'Italia, Quintana strappa la maglia rosa a Dumoulin

Sei corridori in un minuto e mezzo: se non è il Giro d'Italia più emozionante di sempre, poco ci manca. A Piancavallo la rivoluzione in atto sin dalle prime salite completa il suo percorso: Nairo Quintana torna in maglia rosa. A pagare è Tom Dumoulin: l'olandese, dopo le dichiarazioni un po' spavalde al termine del tappone dolomitico, non resiste agli attacchi dei rivali e arriva al traguardo con oltre un minuto di distacco da Quintana e Nibali. L'azzurro riesce a conservare il terzo posto e ora sogna in grande: è a 43" da Quintana, a soli 5" da Dumoulin. Tutto verrà deciso dalla crono dell'ultima giornata con arrivo a Milano.



A vincere sul traguardo di Piancavallo è uno dei corridori più coraggiosi del Giro: è Mikel Landa, che dopo due secondi posti, vive il suo giorno di gloria. Pinot rosicchia altri secondi a Nibali (e agli altri) e ora è quarto a 53", quinto Zakarin a 1'21", sesto Pozzovivo a 1'30".