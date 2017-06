Giro d'Italia, problema intestinale per Dumoulin: "Nessuno mi ha aspettato"

Singolare disavventura per Tom Dumoulin nella sedicesima tappa del Giro d'Italia, quella dello Stelvio. La maglia rosa ha avuto un guaio intestinale e ha dovuto fermarsi a bordo strada per risolvere il problema: spogliarello, bisognino e ripartenza.



A fine tappa, il francese se l'è presa con i colleghi: "Ho perso tanto tempo, è stato terribile. Sono arrabbiato, perché non capisco il comportamento dei miei diretti avversari: hanno detto che volevano andare a prendere il mio connazionale Kruijswijk, invece hanno attaccato. É come se mi avessero tradito. Io mi ero comportato diversamente rispetto a loro quando Quintana è caduto nella discesa verso Bergamo. Cosa mi aspettavo? Niente".



Dumoulin ha poi parzialmente ritrattato: "Era una situazione in cui si andava a tutta… Io sono deluso da me stesso. Non avevo una cattiva condizione, ho sofferto solo un problema intestinale. Avevo buone gambe, ma questo problema... non ci potevo fare niente".