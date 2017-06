Giro d'Italia, Pinot vince ad Asiago: Nibali scavalca Dumoulin

È un Giro d'Italia sempre più spettacolare e lo sarà fino all'ultimo istante, fino a quando Nairo Quintana avrà tagliato il traguardo a Milano nella cronometro di 29,3 km che deciderà tutto. I big si sono dati ancora battaglia in salita, ma Tom Dumoulin è riuscito in linea di massima a limitare i danni: al momento è quarto in classifica generale, eppure resta il grande favorito perché ha 53" di ritardo dal colombiano ed è un distacco che può colmare nella sua specialità.



Ad Asiago ha vinto il francese Thibaut Pinot, il più in forma di tutti che nello sprint riservato agli scalatori ha battuto il russo Ilnur Zakarin e l'azzurro Vincenzo Nibali oltre a Pozzovivo e la maglia rosa Quintana. Dumoulin è arrivato con un ritardo di soli 15" e in classifica è stato scavalcato sia da Nibali (ora secondo a 39" da Quintana), sia da Pinot (terzo a 43").