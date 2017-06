Giro d'Italia, Pöstlberger maglia rosa: sua la prima tappa

Il Giro del Centenario parte con la sorpresa: il ciclista austriaco Lukas Pöstlberger, della Bora Hansgrohe, ha vinto la prima tappa tagliando per primo il traguardo dopo i 206 chilometri percorsi da Alghero a Olbia. È lui, pertanto, la prima maglia rosa: decisiva una splendida iniziativa all'ultimo chilometro quando ha staccato il gruppo ormai compatto che aveva appena ripreso la lunghissima fuga (201 km, praticamente dall'inizio alla fine) di ben 5 corridori (Benedetti, prima maglia verde, Bialoblocki, Brutt, Teklehaimanot e Zhupa).



Pöstlberger è il primo austriaco a vestire la maglia rosa: ha 25 anni ed è alla prima partecipazione in una grande corsa a tappe, l'ultimo a riuscire in una simile impresa all'esordio era stato Ivan Quaranta nel 1999. A Olbia ha vinto per distacco, mentre dietro di lui Ewan precedeva Greipel nella volata per il secondo posto: gli italiani Nizzolo e Modolo tra i primi dieci.