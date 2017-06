Giro d'italia, Izagirre si impone a Peschici nell'8.a tappa. Visconti, che peccato: è 2°

Lo spagnolo Gorka Izagirre (Movistar) ha vinto per distacco l'8.a tappa del Giro d'Italia, da Molfetta (Bari) a Peschici (Foggia), lunga 189 chilometri. Secondo Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), terzo l'altro spagnolo Luis Leon Sanchez (Astana). Il lussemburghese Bob Jungels è sempre in maglia rosa.



La tappa odierna è stata caratterizzata da una lunga fuga, com'era nelle previsioni, che ha permesso all'italiano Valerio Conti di indossare virtualmente la maglia rosa. Il corridore della UAE Emirates, che era fra i quattro in fuga, è stato tuttavia sfortunatissimo, scivolando nella salita che portava al traguardo, a circa 600 metri dalla fine e perdendo dunque la speranza di mettere quantomeno le mani sul successo parziale.



ORDINE D'ARRIVO 1. Gorka IZAGIRRE (Spa, Movistar) 189 km in 4h24'59", media 42.795; 2. Visconti a 5"; 3. Sanchez (Spa) a 10"; 4. Battaglin a 12"; 5. Woods (Can); 6. Pinot (Fra); 7. Nibali; 8. Yates (Gb); 9. Kruijswijk (Ola); 10. Jungels (Lus).



CLASSIFICA GENERALE 1. Bob JUNGELS (Lus, Quick-Step Floors); 2. Thomas (Gb) a 6"; 3. A. Yates (Gb) a 10"; 4. Nibali; 5. Pozzovivo; 6. Quintana (Col); 7. Dumoulin (Ola); 8. Mollema (Ola); 9. Van Garderen (Usa); 10. Amador (C.Rica); 11. Pinot (Fra); 12. Landa (Spa); 13. Formolo; 14. Zakarin (Rus) a 14"; 15. Kruijswijk (Ola) a 23".