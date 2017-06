Giro d'Italia, Gaviria più forte del vento: conquista la terza tappa ed è maglia rosa

Tre tappe e tre maglie diverse al Giro d'Italia del Centenario che cambia ancora padrone in un avvio davvero ricco di sorpese. Dopo l'austriaco Postlberger e il tedesco Greipel, oggi sul traguardo di Cagliari la vittoria e la maglia rosa sono andate allo sprinter colombiano Gaviria, che ha preceduto in volata il tedesco Selig - compagno di squadra di Postlberger - e il campione italiano Nizzolo, in una tappa caratterizzata dal forte vento di maestrale che ha creato più di un problema ai corridori.



ORDINE D'ARRIVO 1. Fernando GAVIRIA (Col/Quick-Step Floors) 148 km in 3:26:33"; 2. Selig (Ger); 3. Nizzolo; 4. Haas (Aus); 5. Richeze (Arg); 6. Siutsou (Bie); 7. Jungels (Lus); 8. Ewan (Aus); 9. Modolo. 10. Greipel (Ger).



CLASSIFICA GENERALE 1. Fernando GAVIRIA (Col/Quick-Step) 14.45:16"; 2. Greipel (Ger) a 9”; 3. Postlberger (Aut) a 13"; 4. Jungels (Lus); 5. Siutsou (Bel); 6. Ewan (Aus) a 17"; 7. Ferrari; 8. Gibbons (Saf) a 23"; 9. Battaglin; 10. Modolo.