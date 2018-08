Giro d'Italia, Froome vince sullo Zoncolan, Yates resta rosa

Chris Froome rinasce, Simon Yates tiene, Fabio Aru crolla. Ecco la sintesi della tappa dello Zoncolan, la numero 14 del Giro d'Italia. La maglia rosa resta dunque sulle spalle del britannico che sul traguardo ha chiuso con appena 6" di ritardo rispetto al connazionale, apparso di nuovo in gran forma dopo un periodo difficile. Tra gli italiani gli applausi vanno a Domenico Pozzovivo, terzo a 23" e sul podio anche nella classifica generale. Fabio Aru ha invece accusato un ritardo di circa 2'22", piazzandosi nelle retrovie e ormai dicendo definitivamente addio ai sogni di gloria.



Yates, sempre più in maglia rosa, ha oran un vantaggio di 1'24" sull'olandese Tom Dumoulin, secondo, e 1'37" su Domenico Pozzovivo. Al quarto posto c'è il francese Thibaut Pinot a 1'46", mentre Chris Froome risale al quinto con 3'10" da recuperare, forse troppi. "Era una tappa molto importante anche in vista dei prossimi giorni di gara, su una salita assai famosa, storica. Per me era importante vincere qui. Dopo la caduta a Gerusalemme è stato difficile recuperare: stavo male, per questo sono molto contento di avere vinto oggi. Il Giro non è ancora finito".