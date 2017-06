Giro d'Italia, ci sono già due casi di doping

Il Giro d'Italia non è ancora partito e ci sono già due casi di doping. Alla vigilia della partenza in Sardegna due corridori del team Bardiani-Csf - Stefano Pirazzi e Nicola Ruffoni - sono risultati positivi durante un controllo fuori competizione. Pirazzi ha 30 anni ed ha vinto la classifica scalatori al Giro 2013 e una tappa nel 2014 mentre Ruffoni è classe '90 ed è professionista dal 2014.



I fatti raccontano di una "non negatività" ad un controllo a sorpresa effettuato dall'Uci il 25-26 aprile scorso a casa dei corridori. L'Unione Ciclistica Internazionale informa che i test avrebbero evidenziato la presenza di ormoni GH mentre il team Bardiani rischia a sua volta un sanzione non appena la vicenda finirà all'esame della Commissione Disciplinare.



Il Pro Cycling Team Bardiani-CSF, che partecipa al 100° Giro in quanto vincitore della Coppa Italia nella scorsa stagione, ha ribadito "l'intenzione di procedere con l'immediato allontanamento dei corridori dalla squadra al Giro e la loro sospensione, in conformità con le disposizioni della stessa UCI. Qualora le controanalisi confermassero la positività degli atleti, la società procederà ad immediato licenziamento, riservandosi la possibilità di ulteriori azioni al fine di tutelare la propria immagine e quella dei propri sponsor".