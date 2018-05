Giro d'Italia, capolavoro della maglia rosa Yates, crollo di Aru

Capolavoro in rosa. Simon Yates ha vinto la 15esima tappa del Giro d'Italia conquistando a Sappada il terzo successo parziale: l'inglese ha staccato tutti a circa 17 chilometri dall'arrivo e ha rimpinguato il proprio vantaggio in classifica generale, consolidando la maglia rosa alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Ha preceduto sul traguardo il colombiano Miguel Angel Lopez, secondo a 41" con lo stesso tempo dell'olandese Tom Dumoulin e del miglior italiano di giornata, Domenico Pozzovivo. L'inglese Chris Froome, protagonista sullo Zoncolan, è arrivato sul traguardo con un ritardo di 1'32" da Yates.



Ora in classifica generale Simon Yates, grazie anche al gioco degli abbuoni, ha 2'11" di vantaggio sull'olandese Tom Dumoulin, 2'28" su Domenico Pozzovivo e 2'37" su Thibaut Pinot. Staccatissimi tutti gli altri, Froome compreso. Fabio Aru, invece, è andato letteralmente alla deriva: il campione italiano si è staccato la prima volta ai -65 chilometri dal traguardo e poi è letteralmente naufragato sulle successive asperità chiudendo con un ritardo di 19'32".



"Ho dato davvero tutto, sono stanco, ma anche emozionato per come è andata la tappa - ha spiegato Yates -. Ancora non sono contento del mio distacco su Dumoulin, non è ancora finita, perché c'è la cronometro di martedì e può accadere di tutto".