Giro d'Italia, Armée punto da una vespa ma non prende il cortisone

Anche se non sembra, il ciclista a destra nella foto postata da Eurosport è lo stesso che si vede a sinistra: Sander Armée. Solo che da un lato si vede il ciclista belga in condizioni normali, dall'altro come ha chiuso la tappa di oggi al Giro d'Italia. Armée, infatti, è stato punto da una vespa ma ha deciso di non prendere il cortisone (e il team Lotto-Soudal non ha fatto richiesta per i casi eccezionali) per non incappare in una possibile squalifica per doping.

Quando ti punge una vespa ma tu non puoi prendere il cortisone per non incappare nell'antidoping... Che beffa per Sander Armée! 🐝😱 #Giro101 | #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/DSytGNRbof — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 5 maggio 2018