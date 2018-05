Giro d'Italia, 13.a tappa: Viviani vince allo sprint. Yates sempre in maglia rosa

Elia Viviani ha vinto allo sprint la 13.a tappa del 101.mo Giro d'Italia, da Ferrara a Nervesa della Battaglia (Treviso), lunga 180 chilometri. Si tratta del terzo successo del veneto. Il britannico Simon Yates ha conservato per il settimo giorno consecutivo la maglia rosa di leader della classifica generale. Viviani, prima di oggi, aveva già vinto due sprint in Israele in questa edizione della corsa rosa, a Tel Aviv ed Eilat, nella seconda e terza tappa.



Il velocista della Quick-step Floors sul traguardo ha preceduto l'irlandese Sam Bennett, vittorioso ieri a Imola (Bologna) e oggi secondo; l'olandese Danny Van Poppel, terzo; Sacha Modolo, quarto; il sudafricano Ryan Gibbons, quinto; il lussemburghese Jean-Pierre Drucker, sesto; Manuel Belletti, settimo; il francese Clement Venturini, ottavo; i belgi Baptiste Planckaert e Jens Debusschere, rispettivamente nono a decimo.

VIVIANI: "DETTE TANTE CAVOLATE SU DI ME"

Critiche? No, grazie. Elia Viviani invita alla calma, con un gesto eloquente sul traguardo, poi scatena la propria rabbia, lanciando perfino la bici, prima di abbracciare uno dei massaggiatori. Il tutto invece di esultare per la terza vittoria al Giro di quest'anno, dopo la doppietta in Israele. "Non mi piace essere giudicato facilmente, è tutto esagerato; per due giorni non ero fra i primi e c'era già chi si chiedeva dove fossi finito - afferma il veronese secondo quanto riporta l'Ansa -. Ieri un tifoso mi ha offeso e stamattina ho letto titoli di giornale poco benevoli. Sono tutte cavolate che mi infastidiscono, perché ho già vinto tre volate e con la 'mia' squadra mi sono confermato punto di riferimento per ogni sprint".



Viviani ammette di non avere trascorso "giorni facili, ma oggi abbiamo dimostrato la nostra forza". "Ieri - aggiunge - i miei compagni hanno tirato inutilmente per più di 200 chilometri, ieri sera ci abbiamo bevuto sopra una birra e oggi ci siamo presentati al via più determinati di sempre. Ci tengo a ringraziare chi crede in me. Sono due anni che non disputo un grande giro, una giornata-no ci può stare".