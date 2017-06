Giro, Campenaerts ce l'ha fatta: Carlien ha detto sì

Alla fine la sua audacia è stata premiata, Carlien ha detto sì. La "mossa da bomber" di Victor Campenaerts, che durante la crono del Giro d'Italia ha chiesto un appuntamento alla ragazza in mondo visione scrivendosi un messaggio sul petto, ha avuto successo: "Non posso certo dire di no" ha commentato lei.

La risposta affermativa è arrivata via twitter, dove la ragazza ha postato il "sì" assieme a una foto che la ritrae con due amiche. "Non me l'aspettavo e non ho visto le immagini dal vivo in tv perché ero impegnata con una riunione in ufficio. Quando sono rientrata, ho trovato un sacco di messaggi e di chiamate sul cellulare. Un giornalista mi ha telefonato e mi ha raccontato la storia".

"Non posso certo dire di no - ha aggiunto - È stata una trovata molto carina. Victor mi ha anche chiamata ieri. Dobbiamo soltanto scegliere un giorno. Mi piacerebbe andare a mangiare e poi in bici, ma forse non avrà molta voglia di pedalare dopo il Giro. Sicuramente non ho intenzione di andare al cinema: mi addormento sempre...".