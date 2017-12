Ginnastica artistica, ex medico Usa: "Molestai più di 125 ragazze"

Si allarga lo scandalo di cui è protagonista l'ex medico della nazionale Usa di ginnastica artistica, il 54enne Larry Nassar. Il dottore, licenziato nel 2015 e già finito in carcere, si è dichiarato colpevole per tutti i capi d'imputazione a suo carico, autodefinendosi "un mostro" e ammettendo di aver molestato sessualmente "più di 125 ragazze". La sentenza del processo che lo riguarda (fra le accuse c'è quella di pornografia minorile) è prevista per gennaio: l'uomo rischia una pena di almeno 25 anni.



Soltanto alcune ragazze per le quali Nassar si è dichiarato colpevole hanno raccontato in pubblico ciò a cui sono state costrette: quasi tutte sono ginnaste, ancora in attività oppure ex, a parte una, e fra di loro ci sono tre 'stelle': Gabby Douglas, vincitrice di tre medaglie d'oro olimpiche, Aly Raisman e McKalya Maroney. Durante l'udienza in tribunale, l'ex medico è scoppiato a piangere, chiedendo perdono. "Ho fatto delle cose orribili - ha detto fra le lacrime -, e mi spiace tantissimo. Ero totalmente fuori controllo. Ogni giorno prego e dico tutto il rosario per chiedere perdono, e in futuro spero di poter fare qualcosa per la comunità".



Nassar ha poi raccontato di aver penetrato manualmente, con le dita, molte ragazze senza mai aver avuto il loro consenso. "E pensare che questo era l'uomo in cui credevamo", è stato l'amaro commento in aula di una delle accusatrici del medico, l'ex ginnasta Larissa Boyce.