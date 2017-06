Gentile all'Hapoel Gerusalemme: terzo club in un anno

Alessandro Gentile raggiunge l'ex c.t. della Nazionale, Simone Pianigiani, e firma fino al termine della stagione con l'Hapoel Gerusalemme. Nel pomeriggio è arrivata anche l'ufficialità dopo via libera del Panathinaikos che lo aveva preso in prestito a dicembre, salvo scaricarlo appena tre mesi dopo.



L'ex capitano dell'EA7 Milano, con cui resta legato da un contratto fino al 2018, si trasferisce in Isreale con la speranza di contendere al Maccabi il campionato. Decisiva la volontà di Gentile di non perdere l'Europeo di settembre: per arrivare al top delle forma, come richiesto dal c.t. Messina, non avrebbe potuto continuare semplicemente ad allenarsi da solo