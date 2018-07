Gallinari scrive a Petrucci: "Non si discuta il mio amore per la Nazionale"

Danilo Gallinari ci tiene alla Nazionale italiana e replica duro al ct azzurro Meo Saccheti che nei giorni scorsi si era chiesto se il campione "tenesse alla maglia azzurra". Il Gallo, che gioca in Nba con i Los Angeles Clippers oggi con un lungo tweet si rivolge direttamente al presidente della federbasket, Gianni Petrucci, e precisa la sua posizione, ma soprattutto risponde a Sacchetti: "Non permetto a nessuno di mettere in dubbio il mio attaccamento alla maglia azzurra - scrive -sembra che io sia diventato il 'capro espiatorio' di qualsiasi situazione passata e presente della nazionale e non posso accettare in silenzio tutto questo".

Il giocatore scrive: "Non ho mai, e ripeto mai, rinunciato alla Nazionale per motivi che non fossero legati a infortuni o problemi fisici". E ricorda quando nel 2007 giocando in azzurro a Cagliari in vista degli Europei "mi infortunai al ginocchio e restati col gruppo per un mese sperando in un recupero che purtroppo non si verificò". E nel 2008, dopo essere stato scelto dai New York Knicks, "mi infortunai alla schiena e nonostante il parere contrario dei Knicks, mi aggregai alla Nazionale per le qualificazioni europee alle quali però alla fine dovetti rinunciare, con conseguente microintervento alla schiena". E nel 2015 - ricorda ancora il Gallo - "ho dovuto sottopormi a terapie preventive a entrambe le ginocchia per poter essere in campo".

Infine il campione ricorda anche l'infortunio alla mano della scorsa estate: "è successo giocando in e per la Nazionale, e nessuno si è mai posto la domanda 'se non mi fossi rotto la mano avremmo parlato solo delle mie prestazioni all'Europeo?'. "Lei mi conosce bene - conclude Gallinari il suo sfogo indirizzato al presidente Petrucci - può giudicare con assoluta tranquillità e trarre le dovute conclusioni".