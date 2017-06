Galatasaray, coach Ataman racconta il derby a un tifoso non vedente

Una bella storia da raccontare che arriva dal palazzetto del Galatasary con protagonista Ergin Ataman, allenatore dei turchi che quest'anno hanno affrontato Milano in Eurolega. Squalificato dalla Federazione turca per il concitato finale del match con il Darussafaka, in occasione del sentitissimo derby contro l'Efes, il coach è stato costretto a sedersi in tribuna. Ataman ha così preso posto sugli spalti dell'Abdi Ipecki Arena al fianco di un tifoso non vedente e ne ha approfittato per fargli la radiocronaca del match dal primo all'ultimo possesso. Un gesto bellissimo per l'ex tecnico tra le altre di Mens Sana Siena (2001-03) e Fortitudo Bologna (2006-07) che lo rende ancora più amato in Turchia, dove è uno dei tecnici più vincenti della storia (4 campionati con 4 club diversi e 12 coppe nazionali). Per la cronaca il Gala ha perso in volata 69-70, ma questa sconfitta non pregiudica comunque l'accesso ai playoff, dove entrerà con la testa di serie numero 6.