Froome positivo alla Vuelta: livelli eccessivi di salbutamolo

Shock nel mondo del ciclimo. Chris Froome, vincitore di quattro Tour de France e dell'ultima edizione della Vuelta, è risultato positivo al salbutamolo (un broncodilatatore) nel corso di un controllo antidoping nella corsa spagnola (diciottesima tappa). Le contronalisi effettuate, come fa sapere la Federazione Ciclistica Internazionale, hanno confermato il risultato del campione.



Froome non è stato sospeso perché il salbutamolo è un farmaco antiasmatico che viene assunto da tempo da Froome, autorizzato ad usarlo. Tuttavia il livello della sostanza incriminata nelle urine del 32enne eccede il limite consentito di 1000 nanogrammi/millilitro.



In passato Alessandro Petacchi e Diego Ulissi per la medesima ragione furono squalificati: il primo per un anno, il secondo per nove mesi. Qualora avvenisse lo stesso per Froome, Vincenzo Nibali vincerebbe a tavolino la Vuelta essendo arrivato alle spalle del britannico.

FROOME: "HO CONCORDATO CON IL MEDICO L'AUMENTO DELLA DOSE"

Froome ha siegato le sue ragioni attraverso una nota ufficiale: "Tutti sanno che soffro di asma e uso l'inalatore rispettando sempre i limiti. Alla Vuelta il mio asma è peggiorato e ho seguito il consiglio del medico di squadra di aumentare le dosi di salbutamolo avendo cura come sempre di non superare il livello consentito. Prendo molto seriamente il mio ruolo. L'UCI ha ragione a esaminare i dati: fornirò insieme al mio team tutte le informazioni richieste".

VUELTA: "ESTREMA PRUDENZA"

Prudenza e attesa delle conclusioni delle indagini: questa la posizione ufficiale della Vuelta, la cui società organizzatrice, la Unipublic, ha diffuso una nota in relazione alla vicenda di Chris Froome, nella quale afferma di voler attendere la conclusione delle indagini dell'unione ciclistica internazionale. La federciclismo "ha aperto un'inchiesta e la posizione della Vuelta è di estrema prudenza, sperando che il chiarimento di questa vicenda arrivi il più presto possibile".