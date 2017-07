Formula 1, GP Austria: Hamilton più veloce di Vettel

La Formula 1 riparte in Austria nel segno di Lewis Hamilton. Dopo il Gran Premio dell'Azerbaigian, che sarà ricordato più per le 'ruotate' di Sebastian Vettel alla Mercedes dell'inglese che per la sorprendente vittoria di Daniel Ricciardo, il Circus riaccende i motori con il solito venerdì di libere sul circuito di Spielberg per la nona tappa del Mondiale.



A dominare la classifica dei tempi è la Stella d'Argento del britannico che nella seconda sessione si mette alle spalle, seppur di poco, la Ferrari del rivale tedesco graziato dalla Fia per il 'fallo di reazione' di Baku. In crescita le Red Bull di Verstappen e Ricciardo che sul tracciato di casa piazzano entrambe le vetture a ridosso dei primi, mentre la Rossa di Kimi Raikkonen non va oltre il sesto crono sia al mattino che al pomeriggio.



Un venerdì che ha riproposto quello che si annuncia il leitmotiv del campionato con Vettel e Hamilton protagonisti come visto nella sessione pomeridiana sulla pista immersa tra le montagne austriache. A sorridere di più per il miglior tempo di giornata è l'inglese della Mercedes (Vettel chiude a +0"147) che nella classifica piloti è staccato di 14 punti dal quattro volte campione del mondo.



Il ferrarista, reduce dal colloquio chiarificatore con il presidente della Fia Jean Todt a Parigi, è apparso ottimista per qualifiche e gara. ''La macchina ha dato buone sensazioni, abbiamo fatto dei miglioramenti sul giro e dovremmo farli anche sul telaio - ha detto Vettel al termine delle seconde prove libere del Gran Premio d'Austria - Dare fastidio alle Mercedes? Spero di sì, ma sarà davvero difficile, sono andati molto veloce sia sulla simulazione qualifica che su quella della gara, comunque è solo venerdì. Onestamente abbiamo capito cosa è successo a Baku, ma qui fa molto più caldo e in particolare il riscaldamento delle gomme non sembra un problema. Vedremo domani è difficile giudicare oggi''.