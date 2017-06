Formula 1, Bottas trionfa a Sochi, Vettel secondo, Raikkonen terzo

È il grande giorno di Valtteri Bottas a Sochi, nel quarto GP stagionale di Formula 1: il finlandese della Mercedes ottiene il suo primo trionfo in carriera, resistendo negli ultimi giri al ritorno di Sebastian Vettel. La strategia della Ferrari stavolta non si rivela vincente perché quando esce dai box il tedesco è dietro Bottas poi non riuscirà più a superarlo. Vettel resta comunque davanti a tutti nel Mondiale e aumenta il proprio vantaggio su Hamilton, che chiude quarto dietro l'altra Ferrari, quella di Raikkonen.



Il GP di Russia resta dunque territorio Mercedes e per il Cavallino, dopo la strepitosa doppietta in qualifica, resta un po' di amaro in bocca. Merito va dato però a Bottas, che in partenza fulmina Vettel e poi resiste agli attacchi del tedesco nel finale mettendosi per la seconda volta alle spalle il compagno di team Hamilton. Quinta posizione per la Red Bull di un Verstappen un po' in ombra davanti alle Force India di Perez e Ocon ed alla Renault di Hulkenberg, mentre la Williams di Massa chiude nona e precede la Toro Rosso di Sainz Junior.

Da registrare il mesto ritiro di Daniel Ricciardo per guai ai freni al 15esimo giro e, soprattutto, l’ennesimo Gp da dimenticare per Fernando Alonso, ritiratosi addirittura nel giro di formazione.

Bottas: "Voglio il titolo di campione del mondo"

"E' fantastico, è la mia prima vittoria". Valtteri Bottas è l'uomo del giorno a Sochi, dove con una super partenza è riuscito a spezzare i sogni di gloria delle Ferrari che scattavano dalla prima fila: "Grazie alla Mercedes - aggiunge il pilota finlandese dalla festa del podio - che mi ha dato questa opportunità, è stato un inizio di campionato complicato, abbiamo dovuto lottare fino alla fine con la Ferrari oggi e non possiamo pensare di fare sempre delle doppiette. Qui non è troppo male partire dalla seconda fila, grazie alla scia sono riuscito a prendere l'interno della pista. Io il prossimo campione del mondo finlandese? E' l'unico mio obiettivo, ringrazio tutti i tifosi russi".