Formula 1, Alonso verso l'addio: lo spagnolo lascerà la McLaren nel 2019

La Formula 1 si preparare a salutare Fernano Alonso. Ad annunciarlo è la McLaren sul proprio profilo Twitter: lo spagnolo "non correrà nel Circus nel 2019". La risposta dell'ex ferrarista non si è fatta attendere: "Ringrazio la McLaren e i miei ex team, e soprattutto i miei tifosi in tutto il mondo. Dopo 17 anni in questo sport fantastico, è per me tempo di cambiare e andare altrove. Ci sono ancora diverse gare da qui alla fine della stagione e io le disputerò con la stessa passione e impegno di sempre. Vediamo che cosa mi darà il futuro, ci sono nuove sfide dietro l'angolo".



Alonso si è poi focalizzato sul suo addio, ormai prossimo: "Ho preso questa decisione qualche mese fa e ringrazio Chase Carey e Liberty Media per lo sforzo fatto per provare a cercare di farmi di cambiare idea. Ringrazio tutti alla McLaren, il mio cuore sarà per sempre con loro. Sono sicuro che diventeranno più forti e miglioreranno in futuro. Era il momento giusto di lasciare la F1 e questo mi rende felice. Ringrazio infine - aggiunge l'ex ferrarista - i miei ex team, i miei rivali, i partner, i giornalisti e tutti quelli con cui ho lavorato in F1. Ma soprattutto voglio ringraziare tutti i miei tifosi sparsi nel mondo".