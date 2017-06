Finals Nba, LeBron e Irving show: Cleveland resta in corsa contro Golden State

Cleveland rialza la testa e infligge a Golden State la prima sconfitta nei playoff Nba. In gara-4 della finale i Cavaliers hanno battuto sul parquet amico della Quicken Loans Arena i Warriors per 137-116 portando così il risultato della serie sul 3-1 per i californiani. Protagonista assoluto della gara il duo di Cleveland formato da Kylie Irving e LeBron James: il primo ha realizzato 40 punti, per il secondo una tripla doppia da 31 punti, 11 assist e 10 rimbalzi.



Per Golden State 35 punti di Kevin Durant e 14 di Stephen Curry, apparso un pò in ombra. Partita molto dura con 51 falli fischiati - sette tecnici - e soprattutto con molta tensione in campo. Discutibili alcune decisioni degli arbitri soprattutto per le mancate espulsioni - a detta degli osservatori - nelle file degli Warriors di Draymond Green e Zaza Pachulia. Gara -5 è in programma all'Oracle Arena di Oakland lunedì notte.