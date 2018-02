Final Eight Coppa Italia, Milano eliminata

Clamoroso al Mandela Forum di Firenze: Milano, come già era successo giovedì a Venezia e Avellino, esce dalla Coppa Italia. Dopo il primo turno di Final Eight, vanno fuori dunque le prime tre della attuale classifica di Serie A. A eliminare l'Olimpia è stata una super Cantù che ha dominato la partita chiudendola sul 105-87.



Per Milano un'altra delusione: dopo l'avvio balbettante in campionato e il penultimo posto in Eurolega con 7 vittorie e 15 sconfitte in 22 giornate, sfuma l'obiettivo stagionale che poteva essere più alla portata per l'Olimpia, reduce dai due successi nelle ultime due edizioni della competizione. Cantù è arrivata a un vantaggio di +25, Milano si è svegliata troppo tardi, schiacciata dalla grande prova di Smith.