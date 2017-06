Federica Pellegrini allontana l'addio: "Obiettivo Tokyo 2020"

Federica Pellegrini non molla. La nuotatrice azzurra, intervistata in esclusiva da Silvia Toffanin per Verissimo, ha dichiarato di puntare alle Olimpiadi di Tokyo 2020: "La delusione di Rio è stata tanta, ho pensato a lungo a quei 20 centesimi. Ma per amore di questo sport ho deciso di darmi un’altra chance. Il mio prossimo obiettivo saranno i mondiali di Budapest e poi c’è Tokyo 2020. Se riuscirò a qualificarmi per questa Olimpiade, sarà la mia quinta volta e, a 32 anni, per il nuoto è un’età abbastanza avanzata. Ho deciso di crederci e ci credo fortemente, da questo arriva la mia scelta di andare avanti”.

La Pellegrini è tornata anche sulla gara di Rio e su quei maledetti 20 centesimi che le sono costati la medaglia: “Diciamo che eravamo tutti sconvolti. Io, Filippo (Magnini ndr), il mio allenatore, la mia psicologa e il mio fisioterapista. Mi sono venuti incontro subito e devo dire, se possibile, che forse loro erano più dispiaciuti di me. Perché non c’è stato niente di sbagliato durante l’anno: gli allenamenti, le gare erano tutte andate bene, addirittura migliorando i miei personali. Certo, sapevamo di dovercela giocare, poiché i 200 stile libero stanno diventando una gara sempre più veloce ed io sto diventando sempre più vecchia. Ti confronti con giovani che, ovviamente, stanno migliorando e crescendo e tu devi limare il massimo, il centesimo. Poi arrivi lì, fai tutto quello che è giusto, ma non prendi la medaglia. E’ logico che ti prende una gran rabbia”.

Però Federica ha trovato la forza di andare avanti: "Presa la decisione di continuare, la forza la ritrovo. Perché voglio darmi un’altra chance, rimettermi a nuotare e fare tutti sacrifici che ho fatto l’anno scorso per poi giocarmela com’è sempre stato. Ho bisogno di un’altra gara, anche se vincere sarà sempre più difficile. Però se avessi smesso adesso avrei lasciato qualcosa in sospeso e a me non piace lasciare le cose in sospeso. Diciamo che mi piacerebbe chiudere questo ciclo e spero di farlo come vorrei io”.