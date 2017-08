Federer, niente Cincinnati: Nadal 'ringrazia' ed è di nuovo numero 1

Lo aveva anticipato, adesso c'è anche l'ufficialità: Roger Federer non parteciperà al Master 1000 di Cincinnati. La schiena del fuoriclasse svizzero è tornata a farsi sentire costringendo il fresco vincitore di Wimbledon a rinunciare a torneo che si disputa sul cemento della città dell'Ohio, dove vanta ben 7 successi.



Di conseguenza, dato che ad Andy Murray scadranno i punti della finale dello scorso anno (anche lo scozzese non sarà al via), Rafael Nadal è sicuro di tornare lunedì prossimo al vertice del ranking mondiale, indipendentemente dal risultato di Cincinnati. Il 31enne mancino di Manacor diventerà leader della classifica maschile per la quarta volta in carriera, per la 142esima settimana complessiva, a nove anni e tre giorni dalla prima volta. L'ultima volta fu nel luglio del 2014.