Fed Cup, Italia-Slovacchia 1-1: Errani ko con la Sramkova

Sara Errani è stata battuta da Rebecca Sramkova in tre set (6-2, 3-6, 4-6) e ora è sull'1-1 la sfida tra Italia e Slovacchia, valida per il World Group II di Fed Cup. Sulla terra rossa del PalaGrassi di Forlì la tennista bolognese ha vinto in scioltezza il primo set. Ma la partenza a razzo della slovacca nel secondo l'ha sorpresa fino a vederla sotto 0-3. Errani è però riuscita a risalire sul 3-3, ma ha subito ancora un break che ha aperto alla Sramkova le porte dell'1-1. Nel terzo, combattutissimo, set break e contro break si sono succeduti, finchè la Sramkova si è portata sul 4-5 con il servizio a favore. Occasione che non ha sprecato.



LA SCHIAVONE BATTE LA SCHMIEDLOVA

Nella prima partita del primo turno, Francesca Schiavone, ha battuto in due set (6-3, 6-1 in un'ora e venti minuti) Anna Karolina Schmiedlova in una partita sostanzialmente dominata. La Leonessa ha avuto buon gioco di una giocatrice (chiamata al posto della Cepelova) ora sprofondata al 252° posto nel ranking, troppa potenza ma mal controllata di fronte all'italiana che invece ha sfruttato cambi di ritmo e ha tenuto da fondo campo: "Il pubblico mi ha dato una mano - le parole della Schiavone -, sono soddisfatta".